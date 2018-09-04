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Многодетные семьи из Подмосковья получат выплаты на школьную форму на общую сумму 60 млн рублей
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Многодетные семьи из Подмосковья получат выплаты на школьную форму на общую сумму 60 млн рублей 

360tv.ru + ещё 3 59 минут назад
Фото: 360tv.ru
Многодетные семьи, живущие в Московской области, получат выплаты на школьную форму для детей. На эту цель выделено 60 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Министерства социального развития Московской области.
Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская отметила, что размер выплаты равен трем тысячам рублей. Семья может получить деньги на каждого ребенка один раз в год.
Для того, чтобы получить денежные средства на форму, родителям необходимо предоставить справку, подтверждающую, что ребенок учится в подмосковной школе.
На данный момент выплаты оформили на 20 тысяч детей.
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