Многодетные семьи из Подмосковья получат выплаты на школьную форму на общую сумму 60 млн рублей

Многодетные семьи, живущие в Московской области, получат выплаты на школьную форму для детей. На эту цель выделено 60 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская отметила, что размер выплаты равен трем тысячам рублей. Семья может получить деньги на каждого ребенка один раз в год.

Для того, чтобы получить денежные средства на форму, родителям необходимо предоставить справку, подтверждающую, что ребенок учится в подмосковной школе.

На данный момент выплаты оформили на 20 тысяч детей.