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В Подмосковье многодетные семьи получат три тысячи рублей на школьную форму
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В Подмосковье многодетные семьи получат три тысячи рублей на школьную форму 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Министерство социального развития Московской области оформило выплату на общую сумму в 60 миллионов рублей многодетным семьям для приобретения школьной формы, говорится в сообщении ведомства.
"На сегодняшний день в Подмосковье выплата на школьную форму детям из многодетных семей оформлена на 60 миллионов рублей. Размер выплаты составляет три тысячи рублей", — цитирует пресс-служба министра Ирину Фаевскую.
Сообщается, что для получения выплаты многодетные родители должны предоставить справку о том, что ребенок учится в подмосковной школе. Выплату на каждого ребенка, обучающегося в школе Московской области, многодетная семья может получить раз в год. На сегодняшний день многодетные семьи оформили выплату на 20 тысяч детей.
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