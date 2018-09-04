В Подмосковье многодетные семьи получат три тысячи рублей на школьную форму

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости . Министерство социального развития Московской области оформило выплату на общую сумму в 60 миллионов рублей многодетным семьям для приобретения школьной формы, говорится в сообщении ведомства.

"На сегодняшний день в Подмосковье выплата на школьную форму детям из многодетных семей оформлена на 60 миллионов рублей. Размер выплаты составляет три тысячи рублей", — цитирует пресс-служба министра Ирину Фаевскую

Сообщается, что для получения выплаты многодетные родители должны предоставить справку о том, что ребенок учится в подмосковной школе. Выплату на каждого ребенка, обучающегося в школе Московской области, многодетная семья может получить раз в год. На сегодняшний день многодетные семьи оформили выплату на 20 тысяч детей.