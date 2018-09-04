В Дагестане распространяется эпидемия кори

В Дагестане распространяется эпидемия кориС начала 2018 года 186 человек заболели корью, еще 88 находятся под подозрением, сообщает Минздрав республики. Более 55% заболеваний приходится на жителей Махачкалы.

«В основном заражаются корью малолетние дети. Наибольшее количество заболевших приходится на возрастную категорию от пяти до девяти лет. Пик заболеваемости в этом году пришелся на апрель — 28 случаев. В августе инфекция пошла на убыль, однако эпидемиологическая ситуация в республике в связи с корью остается тревожной», — говорят в ведомстве.

Примечательно, что за весь прошлый год корью в Дагестане заболело 99 человек, такие изменения в статистике медики связывают с отказами жителей республики от вакцинации, в частности, от вакцинации отказываются родители малолетних детей. Это связано с увеличением сторонников так называемого антипрививочного движения.

Из-за увеличения числа заболевших корью в республике введен ряд ограничительных мер, в том числе временный запрет на посещение образовательных учреждений непривитых детей. Кроме того, в регионе проводится подчищающая иммунизация.

«Подчищающая иммунизация — это вакцинация непривитых и не болевших корью, а также привитых однократно детей и взрослых. Вакцинацию прошли уже более 33 тысяч человек, из которых почти 13 тысяч — это дети до 17 лет», — уточняют в Минздраве республики.