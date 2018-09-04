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Британка отказалась от аборта и через сутки успешно родила 340-граммового малыша
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Британка отказалась от аборта и через сутки успешно родила 340-граммового малыша 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
На территории Соединённого Королевства родился самый маленький малыш за всю историю. Младенец Тэо Тайлер появился всего на 26-й неделе с весом 340 грамм, сообщает News.com.au.
За несколько недель до преждевременных родов врачи сообщили матери неприятные известия. Оказалось, что её малыш перестал расти. Спустя время врачи попросили женщину сделать аборт, однако она отказалась.
Тэо через пол года. Фотографии: SWNS / MEGA
Через сутки после отказа от прерывания беременности женщину экстренно поместили в клинику, где она родила. Врачи сразу сообщили, что если малыш родится живым, то всё равно не сможет прожить долго.
После родов младенца экстренно забрали в центр недоношенных детей, к нему не подпускали родных. Впервые родители смогли потрогать своего ребёнка только спустя две недели. Через полгода его выписали из клиники, теперь он весит, как нормальный новорождённый, и его жизни ничего не угрожает.
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