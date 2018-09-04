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Более 30 калининградских школ отказались от покупки букетов на 1 Сентября в пользу благотворительности
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Более 30 калининградских школ отказались от покупки букетов на 1 Сентября в пользу благотворительности 

Клопс.Ru 1 час назад
Информация опубликована на странице благотворительного фонда в Facebook.
"“Беспрецедентный!” Так бы мы назвали ваш отклик в этом году на акцию «Дети вместо цветов». Те средства, которые вы направили не на цветы, а передали в наш центр, пойдут на адресную помощь тяжелобольным детям. Подробный отчёт мы предоставим после окончания мероприятия", — говорится в сообщении.
Акцию «Дети вместо цветов» организовал фонд помощи хосписам «Вера». Россиянам предложили подарить учителям в школах один букет от класса, а оставшиеся средства перевести на благотворительность.
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