На Урале мать грозилась задушить сына за беспорядок на столе

Уральские следователи проводят проверку о ненадлежащем воспитании младенца после того, как в Сети появился видеоролик, заснятый случайным прохожим в городе Каменске-Уральском. Из видео понятно, как из открытого окна дома доносятся крики, ругань и детский плач: что мать ругает ребенка (предположительно, мальчика) за беспорядок на столе. Она нецензурно ругается и даже грозится задушить сына.

Следователи начали проверку по размещенной в соцсетях видеозаписи, на которой из открытого окна дома в г. Каменске-Уральском доносятся громкие крики женщины и плач ребенка. Будут опрошены проживающие в квартире, их соседи, работники школы, а также органов опеки и попечительства pic.twitter.com/FLiGAoV3ao

После того, как видеозапись появилась в интернете, делом заинтересовался следственный отдел по городу Каменку-Уральскому.

«Жительница города Каменск-Уральский ненадлежащим образом воспитывает несовершеннолетнего ребенка, применяя по отношению к нему», — предположили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Для подтверждения или опровержения этого факта сейчас следователи опрашивают всех жителей квартиры, из которой якобы доносились крики и плачь, а также соседей, работников образовательного учреждения, куда ходил ребенок, и сотрудников органов опеки.

Фото: pixabay.com