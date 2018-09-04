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На Урале мать грозилась задушить сына за беспорядок на столе
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На Урале мать грозилась задушить сына за беспорядок на столе 

РИА «ФедералПресс» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Уральские следователи проводят проверку о ненадлежащем воспитании младенца после того, как в Сети появился видеоролик, заснятый случайным прохожим в городе Каменске-Уральском. Из видео понятно, как из открытого окна дома доносятся крики, ругань и детский плач: что мать ругает ребенка (предположительно, мальчика) за беспорядок на столе. Она нецензурно ругается и даже грозится задушить сына.
Следователи начали проверку по размещенной в соцсетях видеозаписи, на которой из открытого окна дома в г. Каменске-Уральском доносятся громкие крики женщины и плач ребенка. Будут опрошены проживающие в квартире, их соседи, работники школы, а также органов опеки и попечительства pic.twitter.com/FLiGAoV3ao
Следственный комитет (@sledcom_rf) 4 сентября 2018 г.
После того, как видеозапись появилась в интернете, делом заинтересовался следственный отдел по городу Каменку-Уральскому.
«Жительница города Каменск-Уральский ненадлежащим образом воспитывает несовершеннолетнего ребенка, применяя по отношению к нему», — предположили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Для подтверждения или опровержения этого факта сейчас следователи опрашивают всех жителей квартиры, из которой якобы доносились крики и плачь, а также соседей, работников образовательного учреждения, куда ходил ребенок, и сотрудников органов опеки.
Фото: pixabay.com
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