В детском саду во 2-м Пятигорском проезде отметили День знаний

Начало нового учебного года отметили дошколята в детском саду во 2-м Пятигорском проезде. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— На праздник к детям пришла старуха Шапокляк. Она проверила знания детей, провела спортивные эстафеты и станцевала вместе со всеми. Ребята получили угощения и море положительных эмоций, — рассказал представитель детского сада.

Добавим, что дошкольное отделение № 1 школы № 777 имени Михайлова, где проходил праздник, находится по адресу 2-й Пятигорский проезд, дом 5, корпус 1. (мю)