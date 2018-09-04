Ещё
В детском саду во 2-м Пятигорском проезде отметили День знаний
Далее:
Читайте также:
Ещё

В детском саду во 2-м Пятигорском проезде отметили День знаний 

Управа Рязанского района 1 час назад
Начало нового учебного года отметили дошколята в детском саду во 2-м Пятигорском проезде. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— На праздник к детям пришла старуха Шапокляк. Она проверила знания детей, провела спортивные эстафеты и станцевала вместе со всеми. Ребята получили угощения и море положительных эмоций, — рассказал представитель детского сада.
Добавим, что дошкольное отделение № 1 школы № 777 имени Михайлова, где проходил праздник, находится по адресу 2-й Пятигорский проезд, дом 5, корпус 1. (мю)
Управа Рязанского района: последние новости
В библиотеке на 1-й Новокузьминской отметили Всемирный день кошек В одной из квартир Рязанского выявили незаконную перепланировку квартиры В Рязанском районе создадут пункт приема вещей для нуждающихся
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британка в 70 лет выглядит как девочка90
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
Назван идеальный размер женской груди58
Тест: как у вас с интуицией?
Юра Шатунов: долларовый миллионер и идеальный муж1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
04:57
Звездные женщины, выбравшие мужчин помоложе
Звёзды Любовь
10:31
Кумиры 90-х, которых сегодня не узнать
Звёзды Красота
06:49
Как проверить сливочное масло
Еда
05:05
Загадки, которые решат только гении
Психология
03:10
Российские звезды с большими странностями
Звёзды
03:17
7 продуктов, которые помогут постройнеть
Еда
05:47
Супермодель превратилась в пластиковую куклу
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение