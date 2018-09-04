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13 причин радоваться рождению девочки
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13 причин радоваться рождению девочки 

Детстрана.ру 1 час назад
Фото: Детстрана.ру
В раннем возрасте девочки развиваются быстрее мальчиков. Они раньше начинают ползать, ходить, проситься на горшок и — главное — говорить. Все родители в тайне очень радуются, когда их ребенок хоть на пару месяцев, но опережает сверстников в развитии.
В любом детском магазине ассортимент вещей для девочек гораздо шире, цветовая гамма насыщеннее и фасоны разнообразнее, чем все то же самое в отделе для мальчиков. Получайте удовольствие!
Ваши нервы будут в порядке. Мальчиков чаще тянет на приключения, в результате которых они получают травмы. С девочкой вероятность узнать в лицо всех сотрудников районного травмпункта куда ниже.
Вы будете лучше спать. Новорожденных девочек колики мучают не так часто, как новорожденных мальчиков (только не говорите об этом их мамам).
Вы сможете купить для нее все игрушки, о которых вы мечтали, но тем или иным причинам не получили в детстве (от кукольного домика с мебелью, похожей на настоящую, до микроскопа для научных экспериментов).
Впереди у вас много нежности. Нет! Очень много нежности: детских поцелуев, объятий и признаний. Мальчики на такое не способны. Да им и не к лицу.
Вам будет проще построить с ней доверительные отношения. Кто может понять дочь лучше матери? А вот с мальчиками все немного сложнее, и нередко своими сокровенными мыслями и секретами они готовы делиться только с отцами.
У вас появится еще одна лучшая подруга, с которой всегда будет что обсудить: от простого рецепта вкусного пирога до несчастной любви.
Дочь станет неплохой помощницей, если когда-то в будущем у вас снова появятся дети. Конечно, не нужно рассчитывать на то, что она заменит няню, но ненадолго занять кроху, пока вы принимаете душ, дочь, конечно же, сможет.
Вам будет проще организовать досуг. Совместный поход к косметологу, массажисту, мастеру маникюра? Легко! А еще у вас появится отличный компаньон для шопинга. Теперь задумайтесь: смогли бы вы заставить сына ходить с вами по магазинам?
Дочь никогда не заберут в армию, а вам не придется лишний раз нервничать и жить как на пороховой бочке.
Вам не грозит одинокая старость. Хоть все дети и разные, но все же дочери чаще и охотнее, чем сыновья, включаются в процесс общения и ухода за немощными стариками. Просто женщины больше мужчин склонны к эмпатии. А кто знает, какими мы будем в старости?
Наконец, вам никогда не придется быть чьей-то свекровью. Это ли не повод для радости?
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