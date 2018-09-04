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Около трех тысяч детей вывезут из крымского Армянска, где произошел выброс
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Около трех тысяч детей вывезут из крымского Армянска, где произошел выброс 

РИА Новости + ещё 7 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости. Порядка 3 тысяч детей, предварительно, предстоит вывести на время вынужденных каникул из города Армянска на севере Крыма, где произошел выброс химического вещества, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что всех детей Армянска, где произошел выброс загрязняющего вещества в атмосферу, отправят отдыхать в санатории.
"Мы уже занимаемся размещением детей. Уже понятны цифры. Сейчас идет совещание, цифра — порядка 3 тысяч. Точная цифра сейчас уточняется. Мы эту проблему решим. Все это будет за счет государства. Вся эта работа в ближайшие дни будет завершена", — сказал Константинов журналистам.
По его словам, дети будут размещены в государственных санаториях. «Если мы столкнемся с дефицитом, будет разговаривать с частниками», — подчеркнул Константинов.
В свою очередь министр образования, науки и молодежи республики Наталья Гончарова сообщила, что детей школьного возраста организованно разместят в санаториях трех регионов республики: Евпатория, Бахчисарайский и Сакский районы. «Это оздоровительные детские лагеря, которые имеют все разрешительные документы для работы с детьми. Дети будут отправлены со своими классными руководителями, своими медиками, социальными педагогами», — подчеркнула министр.
На севере Крыма из-за выброса загрязняющего вещества 23-24 августа на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Причиной выброса, по предварительным данным, стало испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом «Крымский Титан» (филиал ООО «Титановые инвестиции»).
Превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида впервые зафиксировано 4 сентября. В предупредительных мерах принято решение остановить работу завода на две недели. Аксенов ранее заявил, что оснований для введения режима ЧС нет, жизни и здоровью населения ничего не угрожает.
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