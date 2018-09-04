Евпатория готова принять 500 детей из Армянска — власти города

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. В Евпатории готовы принять порядка 500 детей из Армянска. Об этом в комментарии радио «Спутник в Крыму» рассказал глава администрации города Андрей Филонов

По его словам, средства размещения смогут принять детей уже с 5 сентября.

"У нас есть муниципальные детский лагерь имени Гагарина, мы сегодня утром уже переговорили на эту тему с Сергеем Валерьевичем Аксеновым (главой Республики — ред.). Готовы принять до 500 детей с завтрашнего дня и до 15 октября. Все, что в наших силах, готовы помогать, содействовать", — заключил он.

Власти города передали в правительство Республики информацию, сколько город готов разместить детей.

В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс в атмосферу химического вещества. На металлических предметах, крышах домов, листьях деревьев образовался маслянистый налет, имеющий желтоватый оттенок. В город была направлена группа специалистов Минэкологии РК, крымского управления Роспотребнадзора прокуратуры . В Минприроды добавили, что в ведомство поступали обращения крымчан о выбросах загрязняющих веществ в воздух на территории городских округов Армянск и Красноперекопск.