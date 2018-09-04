СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. В Евпатории готовы принять порядка 500 детей из Армянска. Об этом в комментарии радио «Спутник в Крыму» рассказал глава администрации города Андрей Филонов.
По его словам, средства размещения смогут принять детей уже с 5 сентября.
"У нас есть муниципальные детский лагерь имени Гагарина, мы сегодня утром уже переговорили на эту тему с Сергеем Валерьевичем Аксеновым (главой Республики — ред.). Готовы принять до 500 детей с завтрашнего дня и до 15 октября. Все, что в наших силах, готовы помогать, содействовать", — заключил он.
Власти города передали в правительство Республики информацию, сколько город готов разместить детей.
В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс в атмосферу химического вещества. На металлических предметах, крышах домов, листьях деревьев образовался маслянистый налет, имеющий желтоватый оттенок. В город была направлена группа специалистов Минэкологии РК, крымского управления Роспотребнадзора и прокуратуры. В Минприроды добавили, что в ведомство поступали обращения крымчан о выбросах загрязняющих веществ в воздух на территории городских округов Армянск и Красноперекопск.
Позже в городе развернули оперативный штаб по ликвидации последствий выброса вещества. Было принято решение на две недели объявить каникулы в школах и детских садах. Всех детей вывезут в санатории. Как пояснил глава Крыма Сергей Аксенов, это делается в «предупредительных целях», здоровью и жизни людей в городе ничего не угрожает. Кроме того, принято решение на две недели приостановить работу завода «Крымский титан».