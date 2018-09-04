В детском саду прошёл праздник, посвящённый началу учебного года

3 сентября в дошкольном отделении «Жар-птица» прошёл праздник «Здравствуй, детский сад». Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

В гости к детям пришла Василиса Премудрая. Она принесла с собой книгу с загадками и волшебные игрушки, а Петрушка прибежал с опозданием. Он, оказывается, засмотрелся на ребят с букетами, и думал, что приехали известные артисты. Ребята объяснили ему, что эти цветы они подарят любимым учителям и воспитателям. И вот уже в зале раздаётся смех, все танцуют и играют в весёлые игры.