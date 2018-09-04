Зюзинцы провели познавательные «Каникулы на Черноморском бульваре»

Два просветительских мероприятия провела библиотека №196 в конце августа. Ко Дню Государственного флага детей и взрослых пригласили к участию в викторине, на которой дети и взрослые давали ответы на вопросы о флаге Российской Федерации.

Участники многое узнали об этом государственном символе. Совсем юные игроки изображали флаг и другие рисунки на асфальте.

А ко Дню российского кино была проведена викторина на проверку знаний по известным советским фильмам для родителей и мультфильмам для детей.

Все участники получили закладку в подарок и любую книгу на выбор из буккроссинга.