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Выплаты семьям в связи с рождением ребенка освобождены от обложения налогом на доходы физических лиц
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Выплаты семьям в связи с рождением ребенка освобождены от обложения налогом на доходы физических лиц 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
p. p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; text-indent: 28.4px; font: 14.0px 'Times New Roman'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000} span. s1 {font-kerning: none} Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ установлены основания и порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.
Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка установлено для граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации в случае, если их ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации.
Выплаты на первого ребенка финансируется за счет федеральных субвенций, на второго — за счет материнского (семейного) капитала. Ежемесячная выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установленном в субъекте Российской Федерации.
В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23.04.2018 № 88-ФЗ в Налоговый кодекс Российской Федерации, доходы граждан в виде указанной ежемесячной выплаты не облагаются налогом на доходы физических лиц.
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