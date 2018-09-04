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Поклонники поражены внешним сходством Оксаны Федоровой и ее сына
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Поклонники поражены внешним сходством Оксаны Федоровой и ее сына 

Аргументы Недели 54 минуты назад
Фото: Аргументы Недели
Известная телеведущая Оксана Федорова не слишком часто показывает фотографии своих детей поклонникам. Однако недавно знаменитость продемонстрировала новый снимок, на котором запечатлены ее сын и дочь.
Подписчики отметили, что шестилетний Федор невероятно похож внешне на свою звездную маму — он тоже темноволосый, с красивыми и правильными чертами лица. Известно, что мальчик пока ходит в детский сад, однако уже в следующем году отправится в школу. Фолловеры также отметили, что четырехлетняя дочь Оксаны Елизавета растет настоящей красавицей. На фотографии можно увидеть, что у девочки длинные светлые волосы и мягкие черты лица. Многие, однако, считают, что она больше похожа на своего папу.
Публикация от Оксана Федорова Miss Universe? (@fedorovaoksana) 3 Сен 2018 в 7:24 PDT
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