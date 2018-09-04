Якутского депутата раскритиковали за оскорбление матерей-одиночек

Ранее муниципальный депутат Нерюнгринского района республики Саха (Якутия) Александр Силин в социальных сетях высказал свое мнение о материях одиночках.

Депутат назвал матерей-одиночек глубоко несчастными и легкомысленными женщинами.

По его мнению, такие женщины променяли счастье на «секундное сомнительное удовольствие».

Кроме того, Олег Силин отметил, что матери-одиночки не могут правильно воспитать своих детей.

Депутат Госдумы и член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева отметила, что такие заявления не допустимы для депутата. По ее словам, задача представителей власти не осуждать, а поддерживать людей в сложной жизненной ситуации.

— Никто не должен высказываться оскорбительно в отношении других людей, не зная всех обстоятельств их жизни. И депутатам нужно заниматься своими делами — поддерживать мам и пап с детьми, а также заниматься профилактикой семейных сложностей, — пояснила она в комментарии информагентству Nation News.