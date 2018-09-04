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Якутского депутата раскритиковали за оскорбление матерей-одиночек
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Якутского депутата раскритиковали за оскорбление матерей-одиночек 

Вечерняя Москва + ещё 2 52 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Ранее муниципальный депутат Нерюнгринского района республики Саха (Якутия) Александр Силин в социальных сетях высказал свое мнение о материях одиночках.
Депутат назвал матерей-одиночек глубоко несчастными и легкомысленными женщинами.
По его мнению, такие женщины променяли счастье на «секундное сомнительное удовольствие».
Кроме того, Олег Силин отметил, что матери-одиночки не могут правильно воспитать своих детей.
Депутат Госдумы и член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева отметила, что такие заявления не допустимы для депутата. По ее словам, задача представителей власти не осуждать, а поддерживать людей в сложной жизненной ситуации.
— Никто не должен высказываться оскорбительно в отношении других людей, не зная всех обстоятельств их жизни. И депутатам нужно заниматься своими делами — поддерживать мам и пап с детьми, а также заниматься профилактикой семейных сложностей, — пояснила она в комментарии информагентству Nation News.
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