Куда направят детей из Армянска

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Школьников из Армянска направят на отдых в санаторно-курортные учреждения трех районов полуострова, сообщила журналистам министр образования и науки Республики Наталья Гончарова

"Дети школьного возраста, со 2 по 11 класс будут организовано отправлены в три района — город Евпатория, Бахчисарайский район и Сакский район. Это оздоровительные детские лагеря, которые имеют все разрешительные документы для работы с детьми. Дети будут отправлены со своими классными руководителями, с медиками, педагогами — полностью со школой", — рассказала она.

При этом министр подчеркнула, что детей из одной семьи разъединять не будут и поселят в один санаторий.

"Если у ребенка есть брат или сестра в другом классе, мы их не будет разъединять — они попадут в один пансионат или в один лагерь. Если у учительницы есть ребенок, который учится в другой школе, мы их также не разъединяем — она тоже едет со своим ребенком", — подчеркнула Гончарова.

В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс в атмосферу химического вещества. На металлических предметах, крышах домов, листьях деревьев образовался маслянистый налет, имеющий желтоватый оттенок. В город была направлена группа специалистов Минэкологии РК, крымского управления Роспотребнадзора прокуратуры . В Минприроды добавили, что в ведомство поступали обращения крымчан о выбросах загрязняющих веществ в воздух на территории городских округов Армянск и Красноперекопск.