Ещё
Куда направят детей из Армянска
Далее:
Читайте также:
Ещё

Куда направят детей из Армянска 

РИА Новости Крым 53 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Школьников из Армянска направят на отдых в санаторно-курортные учреждения трех районов полуострова, сообщила журналистам министр образования и науки Республики Наталья Гончарова.
"Дети школьного возраста, со 2 по 11 класс будут организовано отправлены в три района — город Евпатория, Бахчисарайский район и Сакский район. Это оздоровительные детские лагеря, которые имеют все разрешительные документы для работы с детьми. Дети будут отправлены со своими классными руководителями, с медиками, педагогами — полностью со школой", — рассказала она.
При этом министр подчеркнула, что детей из одной семьи разъединять не будут и поселят в один санаторий.
"Если у ребенка есть брат или сестра в другом классе, мы их не будет разъединять — они попадут в один пансионат или в один лагерь. Если у учительницы есть ребенок, который учится в другой школе, мы их также не разъединяем — она тоже едет со своим ребенком", — подчеркнула Гончарова.
В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс в атмосферу химического вещества. На металлических предметах, крышах домов, листьях деревьев образовался маслянистый налет, имеющий желтоватый оттенок. В город была направлена группа специалистов Минэкологии РК, крымского управления Роспотребнадзора и прокуратуры. В Минприроды добавили, что в ведомство поступали обращения крымчан о выбросах загрязняющих веществ в воздух на территории городских округов Армянск и Красноперекопск.
Позже в городе развернули оперативный штаб по ликвидации последствий выброса вещества. Было принято решение на две недели объявить каникулы в школах и детских садах. Всех детей вывезут в санатории. Как пояснил глава Крыма Сергей Аксенов, это делается в «предупредительных целях», здоровью и жизни людей в городе ничего не угрожает. Кроме того, принято решение на две недели приостановить работу завода «Крымский титан».
РИА Новости Крым: последние новости
Евпатория готова принять 500 детей из Армянска - власти города В Армянск прибыла глава Роспотребнадзора РФ В Евпатории Росгвардейцы оперативно разыскали потерявшегося 4-летнего москвича
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британка в 70 лет выглядит как девочка90
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
Назван идеальный размер женской груди58
Тест: как у вас с интуицией?
Юра Шатунов: долларовый миллионер и идеальный муж1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
04:57
Звездные женщины, выбравшие мужчин помоложе
Звёзды Любовь
10:31
Кумиры 90-х, которых сегодня не узнать
Звёзды Красота
06:49
Как проверить сливочное масло
Еда
05:05
Загадки, которые решат только гении
Психология
03:10
Российские звезды с большими странностями
Звёзды
03:17
7 продуктов, которые помогут постройнеть
Еда
05:47
Супермодель превратилась в пластиковую куклу
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение