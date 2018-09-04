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Следователи на Урале проверят угрожающую убить ребенка мать
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Следователи на Урале проверят угрожающую убить ребенка мать 

360tv.ru 47 минут назад
Интернет-пользователей возмутило видео, на котором женщина кричала на своего ребенка матом и угрожала его убить. Ролик опубликовали очевидцы в группе «Говорит Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Судя по видео, женщина визжит и угрожает убить ребенка из-за того, что он что-то положил на стол. Мальчик же сильно плачет и просит: «Не надо». В комментариях к публикации написали, что так происходит каждый день, и местные органы оповещены о случившемся.
Сотрудники Следственного комитета подтвердили, что информация действительно поступала. На данный момент они ведут проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.
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Женский форум
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