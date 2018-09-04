Следователи на Урале проверят угрожающую убить ребенка мать

Интернет-пользователей возмутило видео, на котором женщина кричала на своего ребенка матом и угрожала его убить. Ролик опубликовали очевидцы в группе «Говорит Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщил сайт Ura.ru.

Судя по видео, женщина визжит и угрожает убить ребенка из-за того, что он что-то положил на стол. Мальчик же сильно плачет и просит: «Не надо». В комментариях к публикации написали, что так происходит каждый день, и местные органы оповещены о случившемся.