Работа с дидактическими карточками

В отделении социальной реабилитации детей-инвалидов проводятся коррекционные занятия.

Детям предлагается дидактический материал на развитие целостного восприятия предмета–развивающие карточки. Они содержат изображение предмета и надпись-слово, его обозначающее. Представлены в виде наборов, объединенных общей тематикой. Например: «Цветы», «Фрукты» и т.п.

При их разработке специалистами отделения социальной реабилитации детей-инвалидов были учтены многочисленные нюансы восприятия и внимания наших маленьких «особенных» получателей социальных услуг, что напрямую влияет на эффективность работы. На каждой из них отображен только один объект, они большого размера, без рамок и цветных окантовок, на рисунке отлично видны все важные детали. Все предметы имеют свое название. Оно написано под их изображением крупным шрифтом яркого цвета.

Работа с карточками формирует у детей целостный образ предмета, развивает внимание и воображение, учит обращать внимание на пространственное расположение деталей, развивает у детей сгибательные и разгибательные движения кистей рук.

После таких занятий у всех детей наблюдается эмоциональный подъём, и они довольны результатом своей деятельности.