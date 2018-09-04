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Работа с дидактическими карточками
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Работа с дидактическими карточками 

Управа района Ново-Переделкино города Москвы + ещё 1 1 час назад
Фото: Управа района Ново-Переделкино города Москвы
В отделении социальной реабилитации детей-инвалидов проводятся коррекционные занятия.
Детям предлагается дидактический материал на развитие целостного восприятия предмета–развивающие карточки. Они содержат изображение предмета и надпись-слово, его обозначающее. Представлены в виде наборов, объединенных общей тематикой. Например: «Цветы», «Фрукты» и т.п.
При их разработке специалистами отделения социальной реабилитации детей-инвалидов были учтены многочисленные нюансы восприятия и внимания наших маленьких «особенных» получателей социальных услуг, что напрямую влияет на эффективность работы. На каждой из них отображен только один объект, они большого размера, без рамок и цветных окантовок, на рисунке отлично видны все важные детали. Все предметы имеют свое название. Оно написано под их изображением крупным шрифтом яркого цвета.
Работа с карточками формирует у детей целостный образ предмета, развивает внимание и воображение, учит обращать внимание на пространственное расположение деталей, развивает у детей сгибательные и разгибательные движения кистей рук.
После таких занятий у всех детей наблюдается эмоциональный подъём, и они довольны результатом своей деятельности.
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