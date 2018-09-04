Солидарность в борьбе с терроризмом

В отделении социальной реабилитации детей-инвалидов филиала «Солнцево» прошло мероприятие, приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Детям и родителям был показан социальный ролик о мерах по противодействию терроризму.

После просмотра с родителями прошло обсуждение увиденного сюжета. Все без исключения родители и специалисты отделения поддерживают мнение, что терроризм можно победить. Если объединится всем миром.

В конце мероприятия родителям были розданы буклеты о мерах противодействия терроризму.