С. Собянин выделил финансирование на проект обучения музыке незрячих детей

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседание президиума правительства столицы принял постановление о выделении средств на обучение слепых детей музыке. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

«Президиум правительства Москвы принял постановление о выделении из городского бюджета департаменту культуры дополнительного финансирования в размере 4 млн 39,4 тыс. руб. Средства пойдут на финансирование работы отделения детской школы искусств им. Е. Светланова, которое было открыто 3 сентября 2018 г. в школе-интернате №1 для обучения и реабилитации слепых», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в данной школе обучаются и проходят реабилитацию 300 детей в возрасте от трех до 18 лет. Контингент учащихся — незрячие дети, а также дети с остаточным зрением и более высокой остротой зрения при наличии сложных сочетаний нарушений зрительных функций, с прогрессирующими глазными заболеваниями, ведущими к слепоте.

В материалах пресс-службы поясняется, что сейчас в ДШИ им. Е. Светланова обучаются 25 детей-инвалидов, из них 14 человек — инвалиды по зрению из числа учащихся школы-интерната №1, а также дети с аутизмом, ДЦП, синдромом Дауна.

«Правительство Москвы приняло решение об открытии отделения ДШИ им. Е. Светланова в школе-интернате №1. Начиная с этого учебного года в нем обучаются музыке 60 незрячих детей. По результатам обучения в ДШИ им. Е. Светланова незрячие дети, многие из которых обладают несомненными музыкальными способностями, смогут поступить в профильные учреждения среднего профессионального и высшего образования», — следует из материалов.