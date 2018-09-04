Свыше 4 млн руб выделили на отделение детской школы искусств для незрячих детей в Москве

В школе-интернате №1 в Москве для обучения и реабилитации слепых открыли отделение детской школы искусств, в нем обучаются музыке 60 незрячих детей, на его развитие из бюджета города выделили более 4 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы

«4 сентября 2018 года президиум правительства Москвы принял постановление о выделении из городского бюджета департаменту культуры дополнительного финансирования в размере 4,0394 миллиона рублей. Средства пойдут на финансирование работы отделения детской школы искусств (ДШИ) имени Е. Ф. Светланова, которое было открыто 3 сентября в школе-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в школе-интернате №1 обучаются и проходят реабилитацию 300 детей в возрасте от 3 до 18 лет. Контингент учащихся — незрячие дети, а также дети с остаточным зрением (0,04 и ниже) и более высокой остротой зрения (0,08) при наличии сложных сочетаний нарушений зрительных функций, с прогрессирующими глазными заболеваниями, ведущими к слепоте.

ДШИ имени Е. Ф. Светланова имеет большой опыт обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время в ней обучаются 25 детей-инвалидов, из них 14 человек — инвалиды по зрению из числа учащихся школы-интерната №1, а также дети с аутизмом, ДЦП, синдромом Дауна.

Оба учреждения расположены в Алексеевском районе города Москвы, в пешей доступности — примерно в 650-700 метров друг от друга, однако для незрячих людей преодоление даже такого небольшого расстояния является значительным препятствием.

Поэтому правительство Москвы приняло решение об открытии отделения ДШИ имени Е. Ф. Светланова в школе-интернате №1. Начиная с этого учебного года в нем обучаются музыке 60 незрячих детей.

По результатам обучения в ДШИ имени Светланова незрячие дети, многие из которых обладают несомненными музыкальными способностями, смогут поступить в профильные учреждения среднего профессионального и высшего образования.