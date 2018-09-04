«Теперь мы — счастливая семья!» В Ярославле молодая мама родила тройняшек: трогательные фото малышей

Мама всю беременность проходила счастливой

Маленькая семья Крапивиных из Ярославля сразу стала большой. Одним махом. Мама Мария родила сразу трёх малышей! И сегодня журналистам разрешили на них посмотреть. Хорошенькие такие! Спят сладко, положив маленькие ручонки под щечки, Сегодня всю троицу вместе с мамой заберёт из перинатального центра папа.

— Мы теперь большая счастливая семья! — расплывается в улыбке Мария. И рассказывает, что такой счастливой ходила всю беременность — три богатыря вживоте не сделали жизнь тяжелее. А мальчишки действительно почти богатыри — у двоих даже имена богатырские — Илья и Алексей . Но младшего назвали Никитой, чтобы уж не было Добрыни в семье (хотя однажды ярославские родители сына назвали как раз так, в честь богатыря).

Теперь в семье, которая пока живёт в «двушке», должен наладиться и быт — им теперь положены льготы, бесплатный проезд, лекарства. Могут даже на земельный участок претендовать.

Ну а пока просто любуемся маленькими красавцами. Пусть растут счастливыми!

Алексей Крапивин — старший сын Илья Крапивин — средний сын Никита — младший сын