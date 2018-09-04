Ещё
«Теперь мы — счастливая семья!» В Ярославле молодая мама родила тройняшек: трогательные фото малышей
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Теперь мы — счастливая семья!» В Ярославле молодая мама родила тройняшек: трогательные фото малышей 

76.ru 24 минуты назад
Фото: 76.ru
Мама всю беременность проходила счастливой
Маленькая семья Крапивиных из Ярославля сразу стала большой. Одним махом. Мама Мария родила сразу трёх малышей! И сегодня журналистам разрешили на них посмотреть. Хорошенькие такие! Спят сладко, положив маленькие ручонки под щечки, Сегодня всю троицу вместе с мамой заберёт из перинатального центра папа.
— Мы теперь большая счастливая семья! — расплывается в улыбке Мария. И рассказывает, что такой счастливой ходила всю беременность — три богатыря вживоте не сделали жизнь тяжелее. А мальчишки действительно почти богатыри — у двоих даже имена богатырские — Илья и Алексей. Но младшего назвали Никитой, чтобы уж не было Добрыни в семье (хотя однажды ярославские родители сына назвали как раз так, в честь богатыря).
Теперь в семье, которая пока живёт в «двушке», должен наладиться и быт — им теперь положены льготы, бесплатный проезд, лекарства. Могут даже на земельный участок претендовать.
Ну а пока просто любуемся маленькими красавцами. Пусть растут счастливыми!
Алексей Крапивин — старший сын  Илья Крапивин — средний сын  Никита — младший сын
76.ru: последние новости
«Боялись, что будем их путать»: у ярославской семьи родились три сына «Он прижался к клетке, а носуха расцарапала ему лицо»: в зоопарке на ребёнка напало животное Папа на заборе: как ярославские родители водили первоклашек на линейку. И страшно переживали!
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британка в 70 лет выглядит как девочка90
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
Назван идеальный размер женской груди58
Тест: как у вас с интуицией?
Юра Шатунов: долларовый миллионер и идеальный муж1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
04:57
Звездные женщины, выбравшие мужчин помоложе
Звёзды Любовь
10:31
Кумиры 90-х, которых сегодня не узнать
Звёзды Красота
06:49
Как проверить сливочное масло
Еда
05:05
Загадки, которые решат только гении
Психология
03:10
Российские звезды с большими странностями
Звёзды
03:17
7 продуктов, которые помогут постройнеть
Еда
05:47
Супермодель превратилась в пластиковую куклу
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение