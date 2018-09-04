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Международный лагерь искусств «Артист»
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Международный лагерь искусств «Артист» 

CHIPS journal 2 часа назад
Фото: CHIPS journal
Программа каждой смены составляется с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Всего в лагере не более 30 ребят, поэтому есть возможность уделить внимание каждому ребенку. Территория лагеря круглосуточно охраняется и находится под видеонаблюдением.
Многие вещи ребята воплощают самостоятельно (вплоть до организации мероприятий), такой подход помогает детям разобраться, как правильно действовать в разных ситуациях.
Предложенные программы разрабатываются при поддержке Культурных центров при Посольствах стран мира, Школ иностранных языков, Досуговых центров и включают в себя знакомство с культурами разных стран, их ремеслами, танцами, кухней, национальными костюмами и постановку спектакля.
Летние лагеря расположены в Подмосковье и на Черном море. Уточнить стоимость и другие подробности можно на сайте лагеря.
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