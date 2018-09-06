Фестиваль необычных театров «Лестница» приглашает волонтеров

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости . Фестиваль необычных театров «Лестница», который состоится 9 сентября на площади перед Театром Российской армии, приглашает к участию волонтеров, говорится на сайте проекта «Мосволонтер».

Волонтеры будут оказывать помощь артистам с реквизитом, а также в навигации и координации зрителей. Добровольцы смогут познакомиться с актерами и режиссерами проекта, увидят закулисье, попадут в такие места театра, в которых до этого зритель никогда не был. Время работы волонтеров с 10.00 до 18.00 часов.

Для участия нужно подать заявку на почту teatr.volontery@yandex.ru, указав ФИО, телефон и паспортные данные.