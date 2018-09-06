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Фестиваль необычных театров «Лестница» приглашает волонтеров
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Фестиваль необычных театров «Лестница» приглашает волонтеров 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Фестиваль необычных театров «Лестница», который состоится 9 сентября на площади перед Театром Российской армии, приглашает к участию волонтеров, говорится на сайте проекта «Мосволонтер».
Волонтеры будут оказывать помощь артистам с реквизитом, а также в навигации и координации зрителей. Добровольцы смогут познакомиться с актерами и режиссерами проекта, увидят закулисье, попадут в такие места театра, в которых до этого зритель никогда не был. Время работы волонтеров с 10.00 до 18.00 часов.
Для участия нужно подать заявку на почту teatr.volontery@yandex.ru, указав ФИО, телефон и паспортные данные.
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