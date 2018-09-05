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Спектакли ручной работы: в России стартовал фестиваль семейных театров
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Спектакли ручной работы: в России стартовал фестиваль семейных театров 

РИА Новости + ещё 2 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 сен ‒ РИА Новости. Старт IV Всероссийского фестиваля семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом» объявлен в среду, 5 сентября на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
Основу фестиваля составляют домашние семейные театральные постановки, раскрывающие географическое и национальное многообразие России. Участвовать в фестивале могут все желающие. В настоящее время семейные театральные коллективы из 20-ти регионов РФ проходят отбор. Финал состоится 27-29 октября в Москве.
Исполнительный директор Национальной родительской организации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей, соучредитель фестиваля Лариса Санатовская, объявив о начале нового театрального семейного сезона, назвала семейные театры «самой значимой формой работы с семьями». Такая форма, по ее мнению, раскрывает родителям детей, а детям ‒ родителей.
"Цель фестиваля — не просто собраться и что-то отпраздновать, а оказать семейным театрам методическую поддержку", ‒ отметил художественный руководитель Театра доброй сказки, соучредитель и генеральный директор фестиваля Вячеслав Науменко. По его словам, каждый фестиваль преподносит свои сюрпризы, и это говорит о том, что он живой.
В рамках фестиваля в Театральном институте им. Б. Щукина пройдут мастер-классы сценической речи. «Пусть в спектаклях есть несовершенства, но то благое дело, которое делают эти семьи, искупает все несовершенства», ‒ сказал ректор вуза, народный артист России Евгений Князев. По его мнению, в маленьких семейных театрах происходит врачевание души.
"Спектакли ручной работы" ‒ именно так звучит тема фестиваля в этом году, рассказала на пресс-конференции академик Национальной академии кинематографических наук и искусств, президент фестиваля, актриса Ольга Будина. Весь реквизит семьи делают своими руками, сами шьют костюмы, самостоятельно выставляют свет и пр.
"Технический прогресс набирает обороты, но одновременно происходит человеческий регресс, и мы это видим по нашим детям", ‒ сказала актриса, добавив, что в противовес гаджетам, цифровизации и роботизации, семейные театры культивируют фантазию, человеческое внимание и труд.
"На нашем фестивале «я ‒ это мы»: когда мы творим, мы Боги, а творцов среди наших детей становится все меньше", ‒ отметила Ольга Будина, призвав всех российских родителей «как можно больше общаться со своими детьми и развивать домашние кружки „умелые ручки“.
По мнению художника-сценографа, дизайнера, продюсера Бориса Краснова, подобные фестивали готовят театрального зрителя. „Дети, участвующие в семейных спектаклях, будут ходить в театр, их семьи будут ходить в театр, их близкие будут ходить в театр, они будут понимать театр“, ‒ подчеркнул он.
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