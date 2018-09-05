Спектакли ручной работы: в России стартовал фестиваль семейных театров

МОСКВА, 5 сен ‒ РИА Новости . Старт IV Всероссийского фестиваля семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом» объявлен в среду, 5 сентября на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Основу фестиваля составляют домашние семейные театральные постановки, раскрывающие географическое и национальное многообразие России. Участвовать в фестивале могут все желающие. В настоящее время семейные театральные коллективы из 20-ти регионов РФ проходят отбор. Финал состоится 27-29 октября в Москве.

Исполнительный директор Национальной родительской организации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей, соучредитель фестиваля Лариса Санатовская, объявив о начале нового театрального семейного сезона, назвала семейные театры «самой значимой формой работы с семьями». Такая форма, по ее мнению, раскрывает родителям детей, а детям ‒ родителей.

"Цель фестиваля — не просто собраться и что-то отпраздновать, а оказать семейным театрам методическую поддержку", ‒ отметил художественный руководитель Театра доброй сказки, соучредитель и генеральный директор фестиваля Вячеслав Науменко . По его словам, каждый фестиваль преподносит свои сюрпризы, и это говорит о том, что он живой.

В рамках фестиваля в Театральном институте им. Б. Щукина пройдут мастер-классы сценической речи. «Пусть в спектаклях есть несовершенства, но то благое дело, которое делают эти семьи, искупает все несовершенства», ‒ сказал ректор вуза, народный артист России Евгений Князев . По его мнению, в маленьких семейных театрах происходит врачевание души.

"Спектакли ручной работы" ‒ именно так звучит тема фестиваля в этом году, рассказала на пресс-конференции академик Национальной академии кинематографических наук и искусств, президент фестиваля, актриса Ольга Будина . Весь реквизит семьи делают своими руками, сами шьют костюмы, самостоятельно выставляют свет и пр.

"Технический прогресс набирает обороты, но одновременно происходит человеческий регресс, и мы это видим по нашим детям", ‒ сказала актриса, добавив, что в противовес гаджетам, цифровизации и роботизации, семейные театры культивируют фантазию, человеческое внимание и труд.

"На нашем фестивале «я ‒ это мы»: когда мы творим, мы Боги, а творцов среди наших детей становится все меньше", ‒ отметила Ольга Будина, призвав всех российских родителей «как можно больше общаться со своими детьми и развивать домашние кружки „умелые ручки“.