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В Армянске начали вывозить детей в санатории Евпатории и Сак
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В Армянске начали вывозить детей в санатории Евпатории и Сак 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. В Армянске началась централизованная эвакуация детей дошкольного и школьного возраста. Об этом РИА Новости Крым рассказали в организационном отделе администрации города.
"Сейчас собираются списки, уже есть транспорт для организации перевозок детей, — сообщили РИА Новости Крым в администрации. — Эвакуация детей проводится централизованно, через директоров школ. Они договариваются со своими сотрудниками, с родителями школьников".
В отделе рассказали, что автобусы подходят к школам. Дети отправляются в сопровождении взрослых: школьники — вместе с учителем, дошкольники — с одним из родителей. Автобусы направляют в санатории Евпатории и Сак.
"У нас утром 4 сентября шел учебный процесс, дети как обычно пришли в школу. Но к 10 часам директора вызвали в администрацию города и сообщили, что необходимо организовать вывоз детей, — сказали РИА Новости Крым в Перекопской средней общеобразовательной школе №7 Армянска. — Сейчас мы ждем автобус. Всего в списках у нас 86 человек — детей и сопровождающих. Они поедут в Евпаторию".
По словам педагогов, они обзвонили всех родителей своих воспитанников. Те, кто не хотел отправлять детей за пределы Армянска, написали заявление с отказом — такие расписки в администрации школы приняли в отношении 23 детей.
В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс в атмосферу химического вещества. На металлических предметах, крышах домов, листьях деревьев образовался маслянистый налет, имеющий желтоватый оттенок. В город была направлена группа специалистов Минэкологии РК, крымского управления Роспотребнадзора и прокуратуры. В Минприроды добавили, что в ведомство поступали обращения крымчан о выбросах загрязняющих веществ в воздух на территории городских округов Армянск и Красноперекопск.
Позже в городе развернули оперативный штаб по ликвидации последствий выброса вещества. Было принято решение на две недели объявить каникулы в школах и детских садах. Всех детей вывезут в санатории. Как пояснил глава Крыма Сергей Аксенов, это делается в «предупредительных целях», здоровью и жизни людей в городе ничего не угрожает. Кроме того, принято решение на две недели приостановить работу завода «Крымский титан».
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