Детский сад на 300 мест открылся в Южном Бутове

Как сообщил руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев , три школы на 2475 учеников и три детских сада на 875 малышей открылись в Москве.

Дошкольное учреждение на 300 мест открылось на ул. Маршала Савицкого, напротив вл. 16-18 в мкр. Щербинка района Южное Бутово в ЮЗАО Москвы. Детский сад оснащен современным оборудованием для обучения и воспитания детей, всестороннего физического и эстетического развития. Помещения оборудованы необходимыми технологическими приспособлениями для удобства маломобильных учеников.

Фото взято: http://патриотам.рф/wp-content/uploads/2015/07/sad21.jpeg