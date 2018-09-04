Ещё
Детский сад на 300 мест открылся в Южном Бутове
Далее:
Читайте также:
Ещё
Юра Шатунов: долларовый миллионер и идеальный муж
Юра Шатунов: долларовый миллионер и идеальный муж

Детский сад на 300 мест открылся в Южном Бутове 

Управа района Южное Бутово 2 часа назад
Фото: Управа района Южное Бутово
Как сообщил руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев, три школы на 2475 учеников и три детских сада на 875 малышей открылись в Москве.
Дошкольное учреждение на 300 мест открылось на ул. Маршала Савицкого, напротив вл. 16-18 в мкр. Щербинка района Южное Бутово в ЮЗАО Москвы. Детский сад оснащен современным оборудованием для обучения и воспитания детей, всестороннего физического и эстетического развития. Помещения оборудованы необходимыми технологическими приспособлениями для удобства маломобильных учеников.
Фото взято: http://патриотам.рф/wp-content/uploads/2015/07/sad21.jpeg
Управа района Южное Бутово: последние новости
5 сентября в школе № 1980 пройдёт день открытых дверей Для воспитанников Центра содействия семейному воспитанию организовали праздник В детский сад пришли сказочные герои
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юра Шатунов: долларовый миллионер и идеальный муж23
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
Британка в 70 лет выглядит как девочка103
Назван идеальный размер женской груди60
Тест: как у вас с интуицией?1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
04:57
Звездные женщины, выбравшие мужчин помоложе
Звёзды Любовь
10:31
Кумиры 90-х, которых сегодня не узнать
Звёзды Красота
06:49
Как проверить сливочное масло
Еда
05:05
Загадки, которые решат только гении
Психология
03:10
Российские звезды с большими странностями
Звёзды
03:17
7 продуктов, которые помогут постройнеть
Еда
05:47
Супермодель превратилась в пластиковую куклу
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение