Около 300 детей Крыма будут обследованы в рамках акции «Волна здоровья»

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сентября. / ТАСС /. Около 300 детей Республики Крым будут обследованы в рамках Всероссийской оздоровительной акции «Волна здоровья», участники которой прибыли во вторник на полуостров, сообщил журналистам замминистра здравоохранения региона Андрей Дьяков

Всероссийская акция «Волна здоровья» проходит со 2 по 8 сентября. В ходе нее круизный теплоход «Князь Владимир» впервые пройдет с ведущими специалистами федеральных медицинских центров вдоль Черноморского побережья по маршруту: Сочи — Новороссийск — Симферополь — Ялта — Севастополь — Сочи. Осмотр детей проводят московские врачи семи специальностей.

"Сегодня и завтра специалисты осмотрят около 300 детей. Это детишки, большинство из которых получают стационарную медпомощь в больницах республики, с диагнозом врожденных сердечно-сосудистых заболеваний, опорно-двигательного аппарата, органов зрения, слуха и эндокринной системы", — сказал он, отвечая на вопрос корр. ТАСС.

По словам вице-президента Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Николая Кононова, в понедельник в Новороссийске специалистами были осмотрены 393 ребенка, 138 из них будут направлены на дальнейшее обследование в московские медцентры.

Первая «Волна здоровья» — теплоходный маршрут по городам Поволжья с бригадами врачей, артистами, известными общественными деятелями, прошла в 2006 году. Основная цель акции — оказание адресной помощи детям, страдающим врожденными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и другими заболеваниями, а также популяризация и внедрение инновационных технологий оздоровления населения, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта. За 12 лет «Волна здоровья» побывала в 44 населенных пунктах семи федеральных округов Российской Федерации. С 2006 по 2017 год более 10 тыс. детей благодаря акции прошли медицинские обследования и получили консультации специалистов.