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Детей из двух сел Красноперекопского района отправят на каникулы — Аксенов
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Детей из двух сел Красноперекопского района отправят на каникулы — Аксенов 

РИА Новости Крым + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Вместе с детьми из Армянска на каникулы в санаторно-курортные учреждения полуострова отправятся дети и из двух сел Красноперекопского района. Об этом журналистам во вторник сообщил глава Республики Сергей Аксенов.
"Установлено — опасности для жизни и здоровья граждан нет. Это вещество вызывает раздражение слизистой и аллергическую реакцию. Поэтому в целях предупреждения (негативных последствий — ред.) принято решение о том, чтобы объявить каникулы для детей из Армянска, а также детей из сел Филатовка и Пятихатка Красноперекопского района", — сказал Аксенов.
Он также добавил, что сейчас власти полуострова решают вопрос с размещением детей дошкольного и грудного возраста, то есть малышей до трех лет. Для них и их родителей, по словам Аксенова, будет организован отдельный санаторий.
Ранее вице-премьер РК Игорь Михайличенко сообщил, что отправка детей школьного и дошкольного возраста в крымские санатории пройдет сегодня. Также к вечеру ожидаются результаты повторных проб воды, почвы и воздуха.
В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс в атмосферу химического вещества. На металлических предметах, крышах домов, листьях деревьев образовался маслянистый налет, имеющий желтоватый оттенок. В город была направлена группа специалистов Минэкологии РК, крымского управления Роспотребнадзора и прокуратуры. В Минприроды добавили, что в ведомство поступали обращения крымчан о выбросах загрязняющих веществ в воздух на территории городских округов Армянск и Красноперекопск.
Позже в городе развернули оперативный штаб по ликвидации последствий выброса вещества. Было принято решение на две недели объявить каникулы в школах и детских садах. Всех детей вывезут в санатории. Как пояснил глава Крыма Сергей Аксенов, это делается в «предупредительных целях», здоровью и жизни людей в городе ничего не угрожает. Кроме того, принято решение на две недели приостановить работу завода «Крымский титан».
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