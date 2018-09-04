Детей из двух сел Красноперекопского района отправят на каникулы — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Вместе с детьми из Армянска на каникулы в санаторно-курортные учреждения полуострова отправятся дети и из двух сел Красноперекопского района. Об этом журналистам во вторник сообщил глава Республики Сергей Аксенов.

"Установлено — опасности для жизни и здоровья граждан нет. Это вещество вызывает раздражение слизистой и аллергическую реакцию. Поэтому в целях предупреждения (негативных последствий — ред.) принято решение о том, чтобы объявить каникулы для детей из Армянска, а также детей из сел Филатовка и Пятихатка Красноперекопского района", — сказал Аксенов.

Он также добавил, что сейчас власти полуострова решают вопрос с размещением детей дошкольного и грудного возраста, то есть малышей до трех лет. Для них и их родителей, по словам Аксенова, будет организован отдельный санаторий.

Ранее вице-премьер РК Игорь Михайличенко сообщил, что отправка детей школьного и дошкольного возраста в крымские санатории пройдет сегодня. Также к вечеру ожидаются результаты повторных проб воды, почвы и воздуха.

В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс в атмосферу химического вещества. На металлических предметах, крышах домов, листьях деревьев образовался маслянистый налет, имеющий желтоватый оттенок. В город была направлена группа специалистов Минэкологии РК, крымского управления Роспотребнадзора прокуратуры . В Минприроды добавили, что в ведомство поступали обращения крымчан о выбросах загрязняющих веществ в воздух на территории городских округов Армянск и Красноперекопск.