Принято решение: всех детей Армянска с мамами отправить отдыхать в санатории

Все дети из Армянска, где концентрация вредных веществ в воздухе превысила допустимую норму, будут вывезены в санатории, сообщил глава республики Сергей АКСЕНОВ , пишут «Аргументы недели-Крым».

По его словам, здоровью и жизни граждан ничто не угрожает. Однако для того, чтобы выработать все алгоритмы действий, принято решение всех детей города Армянска школьного возраста, дошкольного возраста — с мамами, объявить каникулы и отправить отдыхать.

Глава Крыма отметил, что дети будут отдыхать в санаториях за счет государства. Для организации вывоза детей создан оперативный штаб. Для школьников и воспитанников детских садов организованы каникулы на две недели.

Напомним, жители города пожаловались, что в ночь с 23 на 24 августа в городе произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества. Горожане утверждают, что после инцидента на крышах домов, металлических предметах в квартирах образовался маслянистый налет желтоватого оттенка. В соцсетях опубликованы фотографии, на которых хорошо виден налет, похожий на ржавчину, а также странная дымка в воздухе.