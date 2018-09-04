Ещё
Принято решение: всех детей Армянска с мамами отправить отдыхать в санатории
Далее:
Читайте также:
Ещё

Принято решение: всех детей Армянска с мамами отправить отдыхать в санатории 

Аргументы Недели + ещё 4 5 часов назад
Фото: Аргументы Недели
Все дети из Армянска, где концентрация вредных веществ в воздухе превысила допустимую норму, будут вывезены в санатории, сообщил глава республики Сергей АКСЕНОВ, пишут «Аргументы недели-Крым».
По его словам, здоровью и жизни граждан ничто не угрожает. Однако для того, чтобы выработать все алгоритмы действий, принято решение всех детей города Армянска школьного возраста, дошкольного возраста — с мамами, объявить каникулы и отправить отдыхать.
Глава Крыма отметил, что дети будут отдыхать в санаториях за счет государства. Для организации вывоза детей создан оперативный штаб. Для школьников и воспитанников детских садов организованы каникулы на две недели.
Напомним, жители города пожаловались, что в ночь с 23 на 24 августа в городе произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества. Горожане утверждают, что после инцидента на крышах домов, металлических предметах в квартирах образовался маслянистый налет желтоватого оттенка. В соцсетях опубликованы фотографии, на которых хорошо виден налет, похожий на ржавчину, а также странная дымка в воздухе.
СМИ со ссылкой на пресс-службу ООО «Титановые инвестиции» заявили, что эксперты установили в воздушной среде Армянка превышение концентрации хлористого водорода и что это не связано с деятельностью титанового завода. При этом вице-премьер Игорь МИХАЙЛИЧЕНКО заявил, что причиной выпадения химического вещества стало испарение содержимого кислотонакопителя, которое используется филиалом ООО «Титановые инвестиции».
Аргументы Недели: последние новости
Поклонники поражены внешним сходством Оксаны Федоровой и ее сына Принято решение: всех детей Армянска с мамами отправить отдыхать в санатории Ученые объяснили, как сделать ребенка отличником
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
133 см длины: как живет россиянка с такими ногами29
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
Британка в 70 лет выглядит как девочка112
Назван идеальный размер женской груди60
Юра Шатунов: долларовый миллионер и идеальный муж24
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
04:57
Звездные женщины, выбравшие мужчин помоложе
Звёзды Любовь
10:31
Кумиры 90-х, которых сегодня не узнать
Звёзды Красота
06:49
Как проверить сливочное масло
Еда
05:05
Загадки, которые решат только гении
Психология
03:10
Российские звезды с большими странностями
Звёзды
03:17
7 продуктов, которые помогут постройнеть
Еда
05:47
Супермодель превратилась в пластиковую куклу
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение