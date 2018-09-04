«Давайте вместе удивляться»: Оксана Федорова показала редкое фото обоих детей

40-летняя Оксана Федорова редко публикует в своем микроблоге снимки детей — 6-летнего Феди и 5-летней Лизы — но на днях она сделала исключение.

Оксана Федорова обычно нечасто показывает поклонникам детей, оберегая их и свою личную жизнь. При этом время от времени в микроблоге экс-«Мисс Вселенной» все же появляются снимки с дочкой Лизой, а фото старшего сына Федора Оксана выкладывает намного реже. Но на днях телеведущая все же решила опубликовать трогательное совместное фото детей.

«Для детей мир вокруг — это источник чудес и радости. Давайте же вместе с ними радоваться и удивляться, только так мы сохраним молодость души и свежесть чувств❤️», — так подписала Федорова фото Феди и Лизы (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Интернет-пользователи тут же отметили, что Федор растет копией мамы, да и дочка тоже очень похожа на Оксану. Напомним, модель и телеведущая вышла замуж за сотрудника администрации президента РФ Андрея Бородина в 2011 году. До него Федорова была замужем за немецким бизнесменом Филиппом Тофтом.

Фото и видео: Instagram