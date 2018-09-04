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Двое оголодавших детей были спасены из квартиры в Пермском крае
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Двое оголодавших детей были спасены из квартиры в Пермском крае 

Национальный Туристический Союз 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
В правоохранительные органы Пермского края поступило сообщение о двух малолетних детях, которые находятся в квартире жилого дома, расположенного в городе Оса, без присмотра. Свидетельница утверждала, что один из детей был замечен сидящим на подоконнике без присмотра. Прибывшие к месту инцидента представители федеральной службы войск национальной гвардии РФ при содействии инспектора по делам несовершеннолетних взломали дверь и обнаружили в жилом помещении четырехлетнюю девочку и двухлетнего мальчика, который плакал и просил кушать. Ребенок рассказал, что мама оставила их с братом и ушла по делам, отсутствуя уже на протяжении нескольких часов. При этом в комнатах царил беспорядок: на полу валялись вещи и продукты.
Несовершеннолетние были доставлены росгвардейцами в педиатрическое отделение Осинской центральной районной больницы.
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