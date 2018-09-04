Ещё
Четырнадцать школьников в семье: мать-героиня отправила детей на занятия
Далее:
Читайте также:
Ещё
Юра Шатунов: долларовый миллионер и идеальный муж
Юра Шатунов: долларовый миллионер и идеальный муж

Четырнадцать школьников в семье: мать-героиня отправила детей на занятия 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В этом сентябре Татьяна Сорокина из Ростовской области отправила на занятия 14 школьников. Она — самая многодетная мать России, воспитавшая 80 детей. Из них только двое — родные. Женщине помогает государство — дают денежные пособия и бесплатные учебники. Кроме того, ребята помогают маме вести собственное хозяйство — разводят уток и кур, выращивают овощи и фрукты. Подвиг Сорокиной признан на государственном уровне. У матери-героини есть орден Почета, который Татьяна получила из рук президента России, а также другие награды.
Последние новости
В реальном Крыму все немного по-другому Нам грозит "заговор рыцарей Истины". Они не пожалеют ни Европы, ни РФ Пуля не дура: почему тульскую МЦ считают лучшей бесшумной винтовкой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юра Шатунов: долларовый миллионер и идеальный муж23
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
Британка в 70 лет выглядит как девочка103
Назван идеальный размер женской груди60
Тест: как у вас с интуицией?1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
04:57
Звездные женщины, выбравшие мужчин помоложе
Звёзды Любовь
10:31
Кумиры 90-х, которых сегодня не узнать
Звёзды Красота
06:49
Как проверить сливочное масло
Еда
05:05
Загадки, которые решат только гении
Психология
03:10
Российские звезды с большими странностями
Звёзды
03:17
7 продуктов, которые помогут постройнеть
Еда
05:47
Супермодель превратилась в пластиковую куклу
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение