Ещё
Международный языковой православный лагерь «Великое Княжество»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Юра Шатунов: долларовый миллионер и идеальный муж
Юра Шатунов: долларовый миллионер и идеальный муж

Международный языковой православный лагерь «Великое Княжество» 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
«Великое Княжество» — не совсем традиционный лагерь, поскольку помимо игр, творчества, спорта и изучения языка в программу входит православный компонент. Проводятся духовные беседы, где обсуждаются вопросы честности и чести, доброты и милосердия, уважения и сострадания. Дети посещают храм, исповедуются и причащаются. Принимаются ребята из семей разной степени воцерковленности.
В остальном детей ждут занятия английским, спортивные, интеллектуальные и командные игры, лазертаг, лучный бой, картинги, батуты, пневматика, Nerf бластеры, рисование песком, светом и водой, вечерняя шоу-программа, кинотеатр, призы и награждения именинников. Ребята также тренируются под присмотром инструктора в крытом бассейне с подогревом и посещают соляную пещеру.
В отрядах не более 12 человек, предоставлено шестиразовое диетическое питание, круглосуточная охрана и медицинское обслуживание. Ребята живут в 3-5-тиместных номерах со всеми удобствами. Родители могут ежедневно просматривать фото— и видеоотчеты в соцсетях о том, чем занимались их дети.
Подробнее узнать о программах можно на сайте лагеря.
CHIPS journal: последние новости
10 фраз, которые можно сказать плачущему ребенку В Музее русского импрессионизма появилась новая программа для детей «Не надо давить на ребенка»: придирчивые едоки вырастают такими же здоровыми, как и остальные дети
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юра Шатунов: долларовый миллионер и идеальный муж23
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
Британка в 70 лет выглядит как девочка103
Назван идеальный размер женской груди60
Тест: как у вас с интуицией?1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
04:57
Звездные женщины, выбравшие мужчин помоложе
Звёзды Любовь
10:31
Кумиры 90-х, которых сегодня не узнать
Звёзды Красота
06:49
Как проверить сливочное масло
Еда
05:05
Загадки, которые решат только гении
Психология
03:10
Российские звезды с большими странностями
Звёзды
03:17
7 продуктов, которые помогут постройнеть
Еда
05:47
Супермодель превратилась в пластиковую куклу
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение