Международный языковой православный лагерь «Великое Княжество»

«Великое Княжество» — не совсем традиционный лагерь, поскольку помимо игр, творчества, спорта и изучения языка в программу входит православный компонент. Проводятся духовные беседы, где обсуждаются вопросы честности и чести, доброты и милосердия, уважения и сострадания. Дети посещают храм, исповедуются и причащаются. Принимаются ребята из семей разной степени воцерковленности.

В остальном детей ждут занятия английским, спортивные, интеллектуальные и командные игры, лазертаг, лучный бой, картинги, батуты, пневматика, Nerf бластеры, рисование песком, светом и водой, вечерняя шоу-программа, кинотеатр, призы и награждения именинников. Ребята также тренируются под присмотром инструктора в крытом бассейне с подогревом и посещают соляную пещеру.

В отрядах не более 12 человек, предоставлено шестиразовое диетическое питание, круглосуточная охрана и медицинское обслуживание. Ребята живут в 3-5-тиместных номерах со всеми удобствами. Родители могут ежедневно просматривать фото— и видеоотчеты в соцсетях о том, чем занимались их дети.

Подробнее узнать о программах можно на сайте лагеря.