В Северной Осетии сохраняется очередь в детсады для детей военных

В Северной Осетии сохраняются очереди в детсады для детей военнослужащих. Решить проблему удастся не раньше 2019 года. На селекторном совещании с министром обороны России Сергеем Шойгу главы Северной Осетии, Белгородской и Оренбургской области отчитались о решении проблемы с обеспечении детей военнослужащих местами в детских садах. Как сообщил Битаров, в настоящее время очередь в детских садах региона сохраняется, в том числе и для семей военнослужащих. Однако в республике ведется строительство яслей и детских садов, которые должны будут открыться в следующем году. Со своей стороны глава Минобороны обратил внимание руководителя республики на то, что поручение президента РФ Владимира Путина о предоставлении мест в детсадах для детей военнослужащих нужно исполнить до конца этого года. В свою очередь губернатор Оренбургской области Юрий Берг и губернатор Белгородской области Евгений Савченко доложили министру, что проблема с местами в детских садах и школах для детей военнослужащих в их регионах решена.