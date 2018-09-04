«Мать-одиночка — это сексуально!» Звездные мамы, которые сами воспитывают детей

Алика Смехова

Публикация от Alika Smekhova (@alika_smekhova) 7 Июл 2018 в 2:17 PDT Второго сына Макара актриса родила уже после расставания с мужем. Более того, супруг заставил Алику подписать бумагу, что все расходы на содержание ребенка она берет на себя. Несмотря на такое начало, Смехова счастлива с двумя сыновьями и отлично выглядит для своих пятидесяти лет. Маша Малиновская

Публикация от Маша Малиновская (@malinovskaya_tv) 11 Дек 2013 в 10:05 PST Отец ребенка не участвует в его воспитании. Но этот факт Малиновскую не смущает, она привыкла справляться с трудностями без посторонней помощи. Маша говорит, что сын Мирон — ее отдушина и смысл жизни. Жанна Эппле

Публикация от Жанна Эппле (@epple.ymnaya) 26 Ноя 2017 в 5:53 PST После тяжелого разрыва в 2005 году с Ильей Фрэзом (вместе супруги прожили 17 лет) актриса осталась одна с двумя сыновьями. Сейчас Потап и Ефим выросли, им 28 и 18 лет соответственно. Мальчики всегда активно помогали матери по дому и заботились о ней. Дженнифер Лопес

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 31 Май 2018 в 2:21 PDT В 2008 году Дженнифер родила двойняшек Макса и Эмму, которые очень похожи на свою звездную маму. Певица считает, что у статуса матери-одиночки есть несомненный плюс: в отношениях с детьми устанавливается более тесная связь. Лопес успешно совмещает карьеру с ролью мамы. Валерия Гай Германика

Публикация от Валерия Германика (@germanicaislove_official) 30 Дек 2017 в 10:10 PST Российский режиссер Валерия Гай Германика (она сняла фильмы «Школа», «Все умрут, а я останусь») воспитывает двух дочек. Октавия родилась в 2008 году (кто отец девочки, до сих пор доподлинно не известно), а Северина появилась на свет в 2016 году, отец малышки — танцор Вадим Любушкин . «Мне кажется, мать-одиночка — это неплохо, даже сексуально. Свободная женщина с двумя детьми… По-моему, сейчас это вообще тренд», — замечает Валерия. Бритни Спирс

Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 29 Май 2018 в 12:59 PDT Сегодня Бритни Спирс — заботливая и любящая мать, но десять лет назад ее чуть не лишили родительских прав из-за аморального поведения. Видимо, эта угроза заставила артистку пересмотреть свой стиль жизни. Сейчас режим дня звезды напоминает распорядок дня среднестатистической женщины: утром она отвозит детей в школу, отправляется на работу, вечером забирает сыновей с занятий и готовит дома ужин. Лив Тайлер

Публикация от Liv Tyler (@misslivalittle) 4 Авг 2018 в 4:07 PDT Актриса и дочь музыканта Стива Тайлера самостоятельно растит сына Майло. Лив развелась с супругом в 2009 году и теперь везде берет сына с собой. Юлия Волкова

Публикация от Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova) 27 Май 2018 в 6:27 PDT У бывшей участницы группы «Тату» Юлии Волковой подрастают дочка Виктория (ее отец — Павел Сидоров , бывший телохранитель Юлии) и сын Самир (отец — Парвиз Ясинов , бизнесмен, сын олигарха Обида Ясинова). Певица не поддерживает отношений с отцами своих детей, хотя и не запрещает им общаться с сыном и дочкой. При этом звезда считает, что оба не готовы к ответственности. Поэтому, если Юлия на съемках или на гастролях, воспитывать детей ей помогает мама. Анна Седокова

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 21 Июн 2018 в 5:47 PDT В своем Instagram Анна честно признается, что ей нелегко одной воспитывать троих детей (Алина, Моника и Гектор). «Я сильная, я справляюсь. Как и сотни тысяч мам, вырастивших своих детей без пап. Я восхищаюсь каждой из нас», — подписала один из снимков звезда, на что получила много откликов от таких же мам-одиночек. Анастасия Волочкова

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 25 Июн 2018 в 8:28 PDT Дочь Ариадна появилась у известной балерины в браке с бизнесменом Игорем Вдовиным . Сейчас Волочкова живет одна в шикарном доме, воспитывает дочку и даже мечтает в будущем родить сына. Читайте еще о звездных мамах:

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