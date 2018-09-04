Словарный запас детей из бедных семей оказался не меньше, чем у богатых ровесников

В проведенном более двадцати лет назад исследовании говорится, что четырехлетние дети из бедных семей слышат в среднем на 30 миллионов слов меньше, чем их ровесники с обеспеченными родителями. Соответственно, словарный запас у первых гораздо меньше, чем у вторых. Основываясь на этих выводах, ученые долгое время строили модели развития детей и подростков и пытались объяснить возникновение у школьников проблем с чтением и письмом. Существует даже специальная программа Providence, R. I., которая, вдохновившись старым исследованием, учит родителей с низким доходом, как правильно разговаривать с детьми.

Однако группа психологов из Колледжа святой Марии в штате Индиана во главе с Дугласом Сперри (Douglas Sperry) заявляет, что разрыва в объеме лексикона детей из семей с разным уровнем дохода не существует. Исследователи повторили эксперимент и обнаружили, что практически никакой разницы в количестве слов, которые попечители говорят детям, у представителей «разных классов» нет. «Практически» — потому, что ученые увидели одну интересную закономерность: дети из некоторых необеспеченных семей в среднем слышали больше слов во время обыденных диалогов между взрослыми, чем ребята из семей — представителей среднего класса в той же ситуации. И даже внутри каждого отдельного класса обнаружилась разница в объеме употребляемых взрослыми слов. То есть благосостояние не оказалось решающим фактором при определении богатства лексикона.

Как объясняет Сперри, словарный запас ребенка формируется вследствие его общения с родителями, другими взрослыми, а также пассивного слушания разговоров людей, находящихся рядом большую часть времени.

В оригинальном исследовании ученые изучили словарный запас 42 детей из семей — представителей различных социальных классов штата Канзас: бедных, рабочего класса, среднего класса или состоятельных. Повторяя исследование, Сперри и его коллеги проанализировали данные, полученные во время домашних наблюдений в 42 семьях пяти социальных классов — бедных «белых» из Южного Балтимора, штат Мэриленд, бедных афроамериканцев из штата Алабама, рабочего класса (так называемых синих воротничков) из штатов Индиана и Чикаго и среднего класса (белые воротничкии) из Чикаго. Сбор данных начинался, когда дети были в возрасте от 18 до 30 месяцев, и продолжался до тех пор, пока они не достигали 32 и 48 месяцев соответственно. Ученые подсчитали, сколько слов в час дети слышат лично от родителей, других опекунов и воспитателей и при разговорах взрослых между собой. Новые результаты противоречат старым.

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На графике отображено, сколько слов в час слышат дети от родителей и других взрослых в семьях разных социальных классов / ©CHILD DEVELOPMENT

Стоит отметить: новое исследование не делает однозначного вывода, что дети из семей разной степени финансовой обеспеченности обладают примерно одинаковым лексиконом. Лексика, которую они слышат от родителей, скорее всего, отличается друг от друга. Поэтому нивелировать влияние социального класса родителей на дальнейшее развитие ребенка нельзя.