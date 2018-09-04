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В Подмосковье отец случайно застрелил своего 10 летнего сына
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В Подмосковье отец случайно застрелил своего 10 летнего сына 

ProComp.info 2 часа назад
13 августа. PROCOMP.INFO —В Подмосковье произошел трагический случай, повлекший за собой смерть. Отец случайно застрелил своего сына, которому было всего 10 лет, об этом случае Прокомпинфо сообщила помощник областного руководителя следственного комитета. Случай произошел в Солнечногорском районе в частном доме. Следственные органы сообщили, что отец с ребенком вместе стреляли по мишеням из пневматического оружия, которое они сами сделали. Отец ребенка начал стрелять по мишени, но не заметил рядом стоящего ребенка. Пуля попала ребенку в грудную клетку. Он скончался на месте. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».
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