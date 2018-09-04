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Годовалые дети оказались способны отличить страх от уважения
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Годовалые дети оказались способны отличить страх от уважения 

Карельские вести + ещё 1 1 час назад
Фото: Карельские вести
Взрослые люди часто замечают, что одни лидеры пытаются управлять другими, снискав их уважение, в то время как другие держат подчинённых в страхе. Как показало новое исследование, тонкую грань между харизматическим лидером и агрессором способны разглядеть, в том числе, и дети младше двух лет.
В ходе эксперимента специалисты из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне показали 96 детям в возрасте около 21 месяца несколько коротких мультфильмов. Всякий раз в сюжете участвовало четыре персонажа, один из которых отличался от трёх остальных. По тому, как долго дети смотрели на тот или иной сценарий, специалисты судили, какие из них кажутся детям наиболее логичными.
Если один из персонажей выступал агрессором, он ударял остальных палкой, а затем отбирал у них мячик. Если же он был лидером, то вежливо здоровался с другими, а те кланялись ему и предлагали взять мячик сами. Наконец, персонаж мог быть просто «хорошим человеком», вызывающим симпатию, но не уважение и поклоны. Во второй части мультфильма главный герой, кем бы он ни бы просил остальных пойти спать и либо уходил из кадра, либо следил за выполнением собственных указаний.
Как оказалось, дети в наибольшей степени удивлялись, если после ухода лидера остальные персонажи переставали его слушаться. Если главный герой оставался в кадре, дети всегда ждали подчинения, будь оно обусловлено страхом, уважением или симпатией. Однако если главный герой не имел над остальными власти, то дети не ожидали, что ему продолжат подчиняться даже после ухода, а в случае с агрессором они не удивлялись обоим вариантам. И лишь лидеру, если учёные верно истолковали мнение детей, прочие должны были подчиняться всегда.
Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
К слову, недавно другая группа исследователей недавно провела исследование с целью выяснить, действительно ли детям с малых лет понятна идея, что можно «не слушаться, пока не смотрят». Специалисты, представляющие Университет Эмори в США, провели исследование с участием малышей в возрасте от 12 до 24 месяцев и подтвердили это предположение.
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