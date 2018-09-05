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Младенцы могут отличить агрессора от лидера‍
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Младенцы могут отличить агрессора от лидера‍ 

Вечерняя Москва + ещё 2 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Ученые провели эксперимент над детьми и доказали, что младенцы понимают основы иерархии членов социальной группы.
Дети в возрасте до двух лет могут различать агрессоров и лидеров в группах. К такому выводу пришли исследователи в США. Об этом сообщается в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Детям показывали три типа мультиков. В испытании принимали участие 96 детей. Ученые фиксировали продолжительность взгляда детей, наблюдавших на экране различные ситуации. Это единственный параметр, который позволяет взрослым судить о том, что ощущает ребенок и как относится к происходящему. Согласно гипотезе психологов, дети дольше задерживают взгляд на том, что не соответствует их ожиданиям.
Главный герой мультика в одном случае вел себя как лидер, а в другом — как агрессор. Своей группе он командовал «Идите спать», а затем выходил из кадра. И дальше сюжеты развивались по двум вариантам — группа подчинялась или группа не выполняла рекомендацию.
Реакция детей позволила убедиться ученым, что они действительно понимают, что в одной группе люди могут быть не равны и что существует иерархия членов группы.
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