Младенцы могут отличить агрессора от лидера‍

Ученые провели эксперимент над детьми и доказали, что младенцы понимают основы иерархии членов социальной группы.

Дети в возрасте до двух лет могут различать агрессоров и лидеров в группах. К такому выводу пришли исследователи в США. Об этом сообщается в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Детям показывали три типа мультиков. В испытании принимали участие 96 детей. Ученые фиксировали продолжительность взгляда детей, наблюдавших на экране различные ситуации. Это единственный параметр, который позволяет взрослым судить о том, что ощущает ребенок и как относится к происходящему. Согласно гипотезе психологов, дети дольше задерживают взгляд на том, что не соответствует их ожиданиям.

Главный герой мультика в одном случае вел себя как лидер, а в другом — как агрессор. Своей группе он командовал «Идите спать», а затем выходил из кадра. И дальше сюжеты развивались по двум вариантам — группа подчинялась или группа не выполняла рекомендацию.

Реакция детей позволила убедиться ученым, что они действительно понимают, что в одной группе люди могут быть не равны и что существует иерархия членов группы.