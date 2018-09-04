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Столичные врачи в ходе акции «Волна здоровья» осмотрели 400 кубанских детей
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Столичные врачи в ходе акции «Волна здоровья» осмотрели 400 кубанских детей 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
«Волна здоровья» — всероссийский проект общественной организации «Лига здоровья нации». Возглавляет ее главный кардиохирург Минздрава РФ Лео Бокерия. Акция проводится с 2006 года.
Ее участники курсируют на теплоходе в разные города страны, чтобы принять детей с серьезными патологиями и решить вопрос об их возможном направлении в медицинские учреждения федерального значения.
2 сентября акция стартовала в Сочи. В 9-й горбольнице врачи осмотрели 192 юных пациента. 70 детей в итоге получили направления на дальнейшее лечение. Списки ребят, нуждающихся в консультации, сформировали заранее на врачебных комиссиях.
3 сентября в горбольницу №1 Новороссийска на осмотр привезли 201 ребенка, в том числе 133 из города-героя, 47 из Анапы и 21 из Геленджика.
«На дальнейшую консультацию и лечение решено отправить 61 ребенка. Основные направления — ортопедия и травматология», — сообщили в администрации Новороссийска.
В рамках «Волны здоровья» также прошли мастер-классы, семинары, презентации.
«Теперь теплоход «Князь Владимир» направился к городам Крыма», — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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