Столичные врачи в ходе акции «Волна здоровья» осмотрели 400 кубанских детей

«Волна здоровья» — всероссийский проект общественной организации «Лига здоровья нации». Возглавляет ее главный кардиохирург Минздрава РФ Лео Бокерия. Акция проводится с 2006 года.

Ее участники курсируют на теплоходе в разные города страны, чтобы принять детей с серьезными патологиями и решить вопрос об их возможном направлении в медицинские учреждения федерального значения.

2 сентября акция стартовала в Сочи. В 9-й горбольнице врачи осмотрели 192 юных пациента. 70 детей в итоге получили направления на дальнейшее лечение. Списки ребят, нуждающихся в консультации, сформировали заранее на врачебных комиссиях.

3 сентября в горбольницу №1 Новороссийска на осмотр привезли 201 ребенка, в том числе 133 из города-героя, 47 из Анапы и 21 из Геленджика.

«На дальнейшую консультацию и лечение решено отправить 61 ребенка. Основные направления — ортопедия и травматология», — сообщили в администрации Новороссийска.

В рамках «Волны здоровья» также прошли мастер-классы, семинары, презентации.

«Теперь теплоход «Князь Владимир» направился к городам Крыма», — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.