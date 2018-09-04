Годовалый малыш исчез из детского сада в Магнитогорске

Очередное ЧП произошло в одном из детских садов Магнитогорска. На этот раз в докольном учреждении не досчитались совсем юного воспитанника. Подопечный воспитателя ясельной группы смог покинуть территорию садика и уйти незамеченным. Беглецу не исполнилось ещё и двух лет.

Об инциденте сообщило сразу несколько региональных СМИ. О случившемся жители города узнали и соцсетей. Неравнодушная жительница Магнитогорска Виктория тщетно пыталась найти по близости родителей малыша. Тогда она пришла с ним к себе домой и выложила пост в соцсетях, о том, что у нее дома родителей дожидается маленький ребенок, найденный на улице Октябрьской. Одной из первой на пост откликнулась воспитательница злополучного детского сада. Она и вернула ребенка в детский сад. В деталях произошедшего разбирается полиция. Официальных заявлений о случившемся на момент публикации не поступало.

Напомним, дети в Магнитогорске сбегают из детских садов регулярно. В этом году в Магнитогорске уже искали пятилетнего мальчика. Он, к счастью, оказался жив.