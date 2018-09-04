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Забрала воспитатель: на Южном Урале нашли малыша, сбежавшего из детсада
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Забрала воспитатель: на Южном Урале нашли малыша, сбежавшего из детсада 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
По объявлению мальчика нашла воспитатель
В Магнитогорске из детского сада сбежал малыш. Мальчика увидела одна из женщин, она разместила объявление на страничке в соцсети. Как сообщает «Верстов. Инфо», ребёнка забрала воспитательница.
В детском саду № 15, недалеко от которого был найден ребёнок, не стали опровергать информацию.
— Комментировать сейчас некому, позвоните завтра, — заявили сайту 74.ru.
Побег из детсада
В августе с территории детсада № 100 в ЖК «Александровский» ушла пятилетняя девочка. Она доехала на автобусе до Шершнёвского водохранилища. Это был уже второй случай побега воспитанников из этого дошкольного учреждения. На заведующую снова завели административное дело.
В феврале в Магнитогорске на 10 тысяч оштрафовали заведующую детсадом, из которого в ноябре прошлого года ушёл полуторагодовалый ребёнок.
В августе 2016 года в Металлургическом районе Челябинска двухлетний мальчик убежал из детсада во время прогулки. На улице его увидели прохожие и сообщили в полицию.
За месяц до этого, в июле 2016-го, из детсада № 395 в Калининском районе Челябинска ушли мальчик и девочка. Два часа они гуляли по городу и прошли за это время три остановки — от Ворошилова до гостиницы «Виктория», где находились аттракционы.
В марте 2015 года в детсаду № 5 «Тополёк» в Катав-Ивановске во время прогулки двухлетний малыш ушёл за территорию учреждения. Ребёнка нашёл случайный прохожий.
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