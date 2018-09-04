Забрала воспитатель: на Южном Урале нашли малыша, сбежавшего из детсада

По объявлению мальчика нашла воспитатель

В Магнитогорске из детского сада сбежал малыш. Мальчика увидела одна из женщин, она разместила объявление на страничке в соцсети. Как сообщает «Верстов. Инфо», ребёнка забрала воспитательница.

В детском саду № 15, недалеко от которого был найден ребёнок, не стали опровергать информацию.

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Побег из детсада

В августе с территории детсада № 100 в ЖК «Александровский» ушла пятилетняя девочка. Она доехала на автобусе до Шершнёвского водохранилища. Это был уже второй случай побега воспитанников из этого дошкольного учреждения. На заведующую снова завели административное дело.

В феврале в Магнитогорске на 10 тысяч оштрафовали заведующую детсадом, из которого в ноябре прошлого года ушёл полуторагодовалый ребёнок.

В августе 2016 года в Металлургическом районе Челябинска двухлетний мальчик убежал из детсада во время прогулки. На улице его увидели прохожие и сообщили в полицию.

За месяц до этого, в июле 2016-го, из детсада № 395 в Калининском районе Челябинска ушли мальчик и девочка. Два часа они гуляли по городу и прошли за это время три остановки — от Ворошилова до гостиницы «Виктория», где находились аттракционы.

В марте 2015 года в детсаду № 5 «Тополёк» в Катав-Ивановске во время прогулки двухлетний малыш ушёл за территорию учреждения. Ребёнка нашёл случайный прохожий.