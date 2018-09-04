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Мама отказалась от сына сразу после родов — история тяжелого решения на видео
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Мама отказалась от сына сразу после родов — история тяжелого решения на видео 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Эту девушку могут закидать камнями за то, что она сделала, но, возможно, ее отчаянный поступок был единственным правильным решением в данной ситуации
Девушка на видео — 19-летняя Ханна Монджи. Она записывает видеобращение своему сыну, которого через считанные часы отдаст приемным родителям. В длинном 10-минутном ролике, Ханна объясняет, что послужило причиной ее поступка.
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Дело в том, что она забеременела в 18 лет. Все было хорошо, однако через несколько месяцев случилось страшное — скончался молодой мужчина девушки. Она понимала, что не потянет ребенка одна, поэтому решила отдать его на усыновление.
Ханна сама выбрала родителей своему малышу, однако попрощаться с ним было не так просто. Поэтому девушка решила не бросать сына и периодически навещать его в приемной семье. Сейчас малышу уже более двух лет, и, к счастью, терять друг друга им с мамой не пришлось.
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