В Липецкой области передали в суд дело о садисте, истязавшем двух детей

В Липецкой области завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летней липчанки и её 29-летнего сожителя, долго время истязавшего 11-летнего мальчика и его девятилетнюю сестру, сообщили в пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, 29-летний липчанин, проживая с сожительницей в съемной квартире, был беспричинно жесток по отношению к её детям и систематически их истязал.

Когда садист напивался, он подвешивал 11-летнего мальчика и его девятилетнюю сестру за ноги к шкафу, обжигал горящей спичкой, заставлял пить алкоголь. В мороз мучитель вытаскивал детей на балкон и, угрожая им убийством, свешивал их вниз головой с седьмого этажа.

При этом их мать знала обо всём, но не защищала, а иногда и могла ударить скалкой. Бабушка детей добилась ограничения родительских прав.

25 декабря прошлого года об истязаниях детей узнала вся страна. В эфире программы «Мужское и женское» брат с сестрой заявили не только об издевательствах отчима, но и о действиях сексуального характера в отношении них.

Во время расследования садисты не признали своей вины и выдвинули другую версию происходящего. Сейчас материалы уголовного дела в отношении них направили для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.