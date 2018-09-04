Вакцина от полиомиелита вновь стала дефицитом 

Родители дошколят, которые этим летом в первый раз пошли в детский сад, столкнулись с тем, что сделать прививку от полиомиелита ребенку в Калуге практически невозможно из-за отсутствия вакцины. Ее нет ни в государственных, ни в частных медклиниках. Между тем, справка о прививке — это обязательное условие зачисления ребенка в детсад, так как иммунизацию детей против полиомиелита содержит национальный календарь прививок. Отказать в приеме не привитых детей детсады не вправе, поэтому родителям таких детей предлагается на два месяца отправить ребенка в «карантинную» группу или посидеть дома. В областном Минздраве «Калуге 24» подтвердили, что проблема действительно существует. Причем не только в Калужской области, но и у ее соседей. В феврале Калужская область получила партию вакцины, но ее хватило ненадолго. Следующая партия, которая должна была покрыть примерно 40% годовой потребности в вакцине, должна была поступить в конце июля. Но сроки поставки были сдвинуты на конец сентября. Третья партия, которая позволит полностью покрыть дефицит, ожидается в конце года. Напомним, с дефицитом вакцины Калужская область столкнулась и в прошлом году. Тогда она получила только 16,5% необходимой ей для вакцинации детей первого года жизни полиомиелитной вакцины.