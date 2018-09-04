«Мэрии Кирова нужно изменить отношение к градостроительной политике»

«У администрации города сейчас немного странное отношение к нехватке путевок, хотя проблема очень серьезная — официальные данные говорят о том, что более 2 тысяч детей не смогут пойти в детский сад. Многие из них получат путевку, когда им будет уже почти четыре года. Возникает ситуация, при которой ребенок, родившийся в августе, оказывается „хуже“ того, который родился в январе, — он не получает место, потому что появился на свет „слишком поздно“.

Нередко говорится о том, что нет смысла строить детские сады, потому что они якобы через несколько лет будут пустовать. Я не исключаю такого развития событий, но хотел бы видеть демографический отчет с цифрами, подтверждающими эти заявления. Делать выводы о заполняемости детских садов можно будет лишь после проведения исследования, учитывающего рождаемость и миграционные потоки из райцентров в Киров.

Строительство новых садиков, о которых говорит администрация города, вряд ли поможет полностью решить проблему — около тысячи детей все равно останутся без путевок. Мы не фантазеры, мы прекрасно понимаем, что невозможно просто так взять и построить детские сады. И родителям я честно признавался, что не знаю, как быстро обеспечить их путевками.

Чтобы облегчить жизнь родителям, мы предлагаем внести изменения в закон Кировской области: документ предполагает выплаты родителям двоих и более детей, которые остались без путевки в детский сад. Пока закон распространяется только на малышей до трех лет. Те, чьи дети и после трех не получили путевку, этих выплат лишаются. Этот пункт нужно изменить. Кроме того, мы хотим предложить выплачивать эти пособия всем, кто лишен обещанного в Конституции права на дошкольное образование, то есть выплачивать 5 тысяч рублей и тем родителям, у которых только один ребенок.

Чтобы не обострять ситуацию, властям нужно общаться с родителями, говорить, почему сложилась такая ситуация с путевками в детские сады, и объяснять, как ее собираются решить. Конечно, недовольство ситуацией никуда не исчезнет, но кировчане хотя бы поймут, чего им ждать в будущем. Пообщаться с кировчанами можно было бы на пикете, но представители администрации туда не пришли.

Чтобы такая ситуация не повторялась, мэрии нужно изменить отношение к градостроительной политике — большие микрорайоны не должны строиться без дорог, больниц и детских садов. Еще на этапе согласования проекта должно быть понимание, кто и за чей счет будет возводить всю социальную инфраструктуру. Конечно, было бы лучше, если бы за это платил застройщик, — даже если затраты на социальные объекты будут включены в стоимость квадратного метра, цена квартиры с учетом количества жителей не слишком сильно вырастет».

Фото: законодательное собрание Кировской области