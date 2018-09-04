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В подмосковной Рузе сотрудники полиции и общественники провели акцию «Помоги пойти учиться»
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В подмосковной Рузе сотрудники полиции и общественники провели акцию «Помоги пойти учиться» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 50 минут назад
В начале нового учебного года сотрудники ОМВД России по Рузскому городскому округу, члены Совета ветеранов Михаил Пронин и Александр Швецов, председатель Общественного совета при ОМВД Ольга Батурина посетили воспитанников общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе Рузе.
Мероприятие было организовано с целью оказания помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также для предупреждения правонарушений и совершения антиобщественных действий со стороны несовершеннолетних. Гости поздравили ребят и их педагогов с началом учебного года, пожелали успехов в учебе. Полицейские предостерегли детей от таких вредных привычек, как табакокурение и употребление спиртных напитков, напомнили об основных правилах личной безопасности: от ом, что не следует разговаривать с незнакомцами, садиться к ним в машины, важно следить за дорожным движением и не перебегать дорогу перед проезжающим транспортом, а также носить на одежде светоотражающие элементы.
Гости вручили ребятам подарки — канцелярские товары, наборы школьника. Дети поблагодарили сотрудников полиции и пообещали учиться только на хорошие оценки.
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