В Мультимедиа арт музее в Москве открылась выставка художника Uno Moralez

МОСКВА, 4 сентября. / ТАСС /. Выставка российского художника Uno Moralez торжественно открылась в среду вечером в Мультимедиа арт музее в Москве, передает корреспондент ТАСС. Работы в экспозиции «О том, что помнишь, позабудь» выполнены в пиксельной технике и отсылают к детским страшилкам.

"Принцип экспозиции в том, что нет конкретной хронологии, можно менять историю взрослого человека на историю из детства, потом попадать в какой-то параллельный мир и возвращаться в нашу реальность", — отметила на открытии куратор выставки Марина Бобылева.

По ее словам, работы художника изначально появились в онлайн-среде. Создатели выставки хотели обратить внимание посетителей на то, что автор принадлежит интернет-пространству, поэтому постарались передать «присутствие техники» в экспозиции: установили ультрафиолетовые лампы, показали пиксели, разместив изображение на квадратах плитки.

Вдохновением для мистических работ Uno Moralez послужили антураж перестройки и стилистика видеоигр и японских комиксов манга 1970 — 1990-х годов. Сюжеты его серий отсылают к детским страшилкам с узнаваемыми атрибутами массовой культуры времен перестройки. Истории, созданные художником, основаны на его подростковых воспоминаниях, а прототипами некоторых персонажей стали его одноклассники.

"В одном зале происходят истории, связанные с людьми: с ребенком за стенкой, с парнем, отправившимся на свидание с девушкой. В другом зале мы собрали параллельный мир других существ, там происходит то, что не видно нашим глазам", — объяснила куратор.

По словам директора МАММ Ольги Свибловой, выставка Uno Moralez предваряет начало культурной программы музея, на котором посетителям будут представлены работы одного из основателей поп-арта, американского художника Джима Дайна , а также коллекции художественного траста Zabludowicz.

О художнике

Сведений из биографии Uno Moralez известно немного. Художник родился и вырос в Уфе. Свои работы, выполненные в технике пиксельной графики, он начал публиковать в сети в конце 2000-х годов, а первая выставка состоялась в 2017 году, после чего художник попал в топ «New East 100», объединяющий выдающихся современных художников, дизайнеров и визионеров из Восточной Европы.