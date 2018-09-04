Почти 9 млн детей планируется привлечь в общественные организации к 2024 году

ВЛАДИМИР, 4 сентября. / ТАСС /. Министерство просвещения РФ рассчитывает привлечь около 9 млн детей к работе в общественных организациях к 2024 году. Об этом в ходе III Всероссийского Форума «Воспитание детей — инвестиции в будущее!» во Владимире во вторник заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева

"На сегодняшний день большое внимание уделяем общественным детским организациям, которые, прежде всего, создавались и создаются в наших школах. К 2024 году мы считаем, что в рамках работы наших детских общественных организаций мы сможем привлечь к этой действительно активной работе почти 9 млн наших ребят", — сказала она.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства просвещения РФ, в настоящее время, в частности, детская общественная организация «Российское движение школьников» охватывает своими мероприятиями около 450 тыс. участников.